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Göztepe'de Miroshi'ye Almanya kancası! İki kulüp sıraya girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romulo’nun ardından Göztepe’de bir isim daha Avrupa’nın radarına girdi. Novatus Miroshi’ye Bundesliga’dan Mainz ve Augsburg talip oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların joker oyuncularından Novatus Miroshi, Almanya'dan iki kulübün radarına girdi.

Göztepe'de Miroshi'ye Almanya kancası! İki kulüp sıraya girdi - 1. Resim

22 yaşındaki Tanzanyalı futbolcuyu Bundesliga ekipleri Mainz 05 ve Augsburg'un yakından takip ettiği öğrenildi. Her iki kulübün de Göztepe yönetimiyle resmi görüşmeler yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Göztepe'de Miroshi'ye Almanya kancası! İki kulüp sıraya girdi - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon Belçika'nın Zulte Waregem takımından kadroya katılan Miroshi, Göztepe'de hem sol stoper hem de orta saha mevkilerinde görev aldı. Isaac Solet'in sakatlığı sonrası teknik direktör Stanimir Stoilov'un merkezde görevlendirdiği genç oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

Süper Lig'de 22 maça çıkan Miroshi, toplam 1528 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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