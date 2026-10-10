G.Saray Yılmaz!

Futbolun klişe sözlerinden birini yaşadı Galatasaray dün gece… “Maç son düdükle biter!”

Dinle Kaydet a- | +A

Oyun üstünlüğü, kazanma iştahı, hücum zenginliği ile Galatasaray başarılı bir 45 dakikaya imza attı. Rakip kaleye 6’sı isabetli 11 şut çeken Galatasaray, Kasımpaşa kalesini ablukaya alsa da ilk perdede 1 gol çıkarabildi!

Kaleci Gianniotis skoru 1-0’da tutan isim oldu.

Galatasaray’da Deniz Gül ve Leao bitiremedikleri pozisyonlarda Yunan kaleciyi neredeyse maçın yıldızı yapıyordu!

Batrakov ve Barış…

İlk 45 dakikanın kahramanlarından biri Batrakov, diğeri Barış Alper’di! Sağ bek gömleğini giyen Barış Alper, defans arkasına ilk yarıda en az 4-5 kez kaçtı ve görevini başarıyla yaptı.

Batrakov ise oyun zekâsı, basit ve hızlı servisleri ile en dikkat çeken isim oldu.

Asiste de imza atıp Abdülkerim’e “al da at” dercesine servisi ile 1-0’a gelen pozisyonda da başrolde idi! Ancak 2. yarıda Torreira’nın gördüğü kırmızı kartla Galatasaray kaçırdığı pozisyonlara daha fazla ah vah demek durumunda kaldı!

Lucas’ın kartı da doğru idi bu arada…

Torreira’nın kırmızısı ile Galatasaray’da panik havası oluştu. Özellikle Teknik Direktör Okan Buruk! Galatasaray bu kez panik transferi değil panik değişikliği ve hamlesi yaptı.

Deniz’in değil de ilk yarının yıldızı, 6/4 ikili mücadele ve 3/2 hava topu kazanan Batrakov’un kenara alınması hata idi.

Savunamayan Galatasaray, 10 kişi kaldıktan 3 dakika sonra kalesinde golü gördü.

“Atamayana atarlar” sözü gerçek olmak üzereydi…

Osimhen’in girmesi ile Galatasaray pozisyona girse de Gianniotis “Kiev karambolüne” benzer pozisyonda yine kalesinde devleşti.

Ve son dakika…

Sağ bek olmak Barış Alper’e iyi geldi. Yılmadı, son ana kadar koştu ve attığı golle 10 kişilik Galatasaray’a maçı kazandırdı, Lemina da cilasını yaptı: 3-1!

Kasımpaşa namağlup ünvanını son dakikalarda kaybetti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala