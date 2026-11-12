Güçlü yanı orta sahası olan rakip Belçika'nın analizi: Zaafı son 15 dakika

A Millî Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi Belçika, Mark van Bommel yönetiminde yüksek tempolu ve önde baskıya dayalı oyunuyla dikkat çekiyor. Tielemans, De Bruyne ve Lavia'nın yönlendirdiği Belçika'nın en büyük zaafı ise maçların son bölümü. Grupta yediği 5 golün tamamını 77. dakikadan sonra kalesinde gören Belçika, savunma eksikleri ve düşen fiziksel temposuyla Türkiye karşısında zorlanabilir.

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Uluslar Ligi'ndeki bugünkü rakibimiz Belçika, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya'ya elenince Rudi Garcia'yla yollarını ayırdı ve temmuzda Mark van Bommel'i getirdi. Hollandalı teknik adamla Uluslar Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Van Bommel'in formülü, topu hızlı geri kazanıp oyunu domine etmek. Kâğıt üzerindeki sistem 4-3-3, ancak Van Bommel maça göre şekil değiştirebiliyor. Takımın kalbi orta saha. Kaptan Youri Tielemans, 35 yaşındaki Kevin De Bruyne ve Belçika basınının keşfi olarak gördüğü Romeo Lavia oyunu kuruyor.

ÖNDE BASKI ÖNEMLİ

Belçika'nın en dikkati çeken zaafı maç sonları. Grupta kalesinde gördüğü 5 golün tamamı 77. dakikadan sonra geldi. Fransa, deplasmanda oynadığı maçı 88. dakikada attığı golle kazandı. Paris'te ise ilk yarıyı 1-0 geride kapattıktan sonra 77 ile 90+1. dakikalar arasında 4 gol attı. Yüksek tempolu pres oyunu, takımı son bölümde fiziksel olarak düşürüyor. Savunmada da sorun var. Debast ve De Winter'in yokluğunda yük, 33 yaşındaki Brandon Mechele'nin omzunda. Fizik olarak sonlarda düşen takım önde baskıya dayanamıyor ve hızlı koşularda defans arkasında açık veriyor.

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