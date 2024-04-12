Güle Güle Fatih Terim! Panathinaikos Terim'i gönderip yerine Türkiye'den o ismi getiriyor

Sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, sık sık Yunan basınının manşetlerini süslüyor. Zaman zaman eleştirilerin odağında olan Terim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Terim, sezon sonunda Pana'dan gönderilecek. Yerine gelen isim ise yine Türkiye'den.

Uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim, bu sezon başında sürpriz bir şekilde Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmişti. Terim'in Pana'sı, ligde inişli çıkışlı bir performans gösterirken Terim de, zaman zaman eleştirilerinde odağında isim oluyor.

Bu ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Mynet'in haberine göre; Pana sezon sonunda Terim'i takımdan göndermek istiyor. Takımının başına geçireceği yeni isim ise yine Türkiye'den.

TERİM GİDİYOR, SANTOS GELİYOR

İddiaya göre; 21 maçta 12 galibiyet 6 beraberlik 3 de mağlubiyet elde eden Terim sezon sonunda Pana'ya veda edecek. Yerine düşünülen isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla Beşiktaş camiasının eleştiri oklarının hedefinde olan Fernando Santos'un durumunu dikkatle takip eden Pana, Santos'un siyah-beyazlılardan ayrılması durumunda hocayla iletişime geçecek.