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Güneş kreminde doğru miktar sokağa çıkmadan önce iki kaşık!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güneş kreminde doğru miktar sokağa çıkmadan önce iki kaşık!
Güneş Kremi, Güneş Koruyucu, Dermatoloji, Sağlık, Cilt Bakımı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneş koruyucu ürünlerin etkili olabilmesi için doğru miktarda sürülmesinin büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Nursel Bölük “Az miktarda ürün cildinizi yeteri kadar korumazken, fazlası ise gözenekleri kapatarak sivilceye sebep olabilir” uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Koruyucunun güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmesi gerektiğini ifade eden Dr. Kübra Nursel Bölük “Etkili bir korunma için koruyucu ürün; yüz, boyun, kulak arkası, dekolte, el üstleri ve ayak üstleri gibi tüm açık bölgelere dikkatlice sürülmeli. İnce değil, homojen ve yeterli miktarda bir tabaka hâlinde uygulanmalı. Yüz ve boyun için bir dolu çay kaşığı yeterli olurken, tüm vücut için yaklaşık iki yemek kaşığı kadar ürün kullanmanız gerekiyor” dedi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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