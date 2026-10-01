Hagi'den Galatasaray paylaşımı: Hikâyenin parçası olmaktan gurur duyuyorum

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi; UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası kazandığı sarı-kırmızılılar için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, kuruluşunun 121'inci yılını kutlayan sarı-kırmızılı kulüp için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Rumen futbolunun efsane ismi, "Nice yıllara Galatasaray! Tarih, tutku ve başarıyla dolu 121 yıl! Senin hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarınızla birlikte nice kupalar kazanmanızı ve büyük sevinçler yaşamanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Instagram gönderisine sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Hagi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Gheorghe Hagi'nin Instagram paylaşımı

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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