Ekvador 3. Ligi'nde Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico arasında oynanan mücadelede yardımcı hakemi taşla ağır yaralayan futbolcu Jhon Perlaza, 8 yıl men cezasına çarptırıldı. Saldırıda ağır yaralanan hakem ameliyat edilirken olayın ardından kulübü de futbolcuyla yollarını ayırdı.

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Ekvador'da 17 Ekim'de Club Ciudad de Yantzaza ile Club Rio Aguarico takımları arasında oynanan 3. Lig müsabakasında yaşanan şiddet olayı, futbol dünyasında büyük tepki topladı.

YARDIMCI HAKEM AMELİYAT EDİLDİ

Gulfnews'in haberine göre; karşılaşmanın 96. dakikasında Club Ciudad de Yantzaza forması giyen Jhon Perlaza, yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in yüzüne taş fırlattı. Yüzünden ağır yaralanan hakeme sağlık ekipleri müdahale ederken olay nedeniyle maç tamamlanmadan tatil edildi. Ekvador Futbol Federasyonu (FEF), saldırının ardından yaptığı açıklamada yardımcı hakemin ciddi şekilde yaralandığını duyurdu. Ameliyat geçirmek zorunda kalan Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 60 gün sürmesinin beklendiği bildirildi.

Jhon Perlaza'nın yan hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'e taş attığı an

FUTBOLCUYA 8 YIL MEN CEZASI

Yaşanan şiddet olayı sonrası inceleme başlatan disiplin komitesi, Jhon Perlaza'nın maç görevlisine yönelik fiziksel saldırıda bulunduğuna hükmederek futbolcuya 8 yıl futboldan men cezası verdi. Yaşanan saldırının ardından oyuncuyu kınayan Club Ciudad de Yantzaza yönetimi, Jhon Perlaza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

OYUNCUNUN KULÜBÜNE PARA CEZASI

Jhon Perlaza'nın formasını giydiği Club Ciudad de Yantzaza'ya 2 bin dolar para cezası kesildi. Ayrıca yaralanan hakemin tedavi giderleri için kulübün 4 bin 369,73 dolar ödeme yapmasına karar verildi.

Jhon Perlaza

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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