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Haberler > Spor > Hasan Arat: Hakem yumruklandı, hakem eğitim kayıtları sızdı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi...

Hasan Arat: Hakem yumruklandı, hakem eğitim kayıtları sızdı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hasan Arat: Hakem yumruklandı, hakem eğitim kayıtları sızdı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, “Son dört ayda yaşananlar Türk futbol tarihinin en tuhaf olaylarıdır. Bu normal değil. Herkes konuştuğuna dikkat etmeli” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün düzenlediği iftar yemeğinde çok çarpıcı açıklamalar yaptı. “TFF’nin çok adaylı seçime girmesini ve kurulların seçimle belirlenmesini istiyoruz. Son dört ayda yaşadıklarımız Türk futbol tarihinin en tuhaf dönemidir. Hakem yumruklandı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi, hakem eğitim kayıtları sızdı. Bu olaylar normal değil. Herkes konuştuklarına dikkat etmeli” diyen Arat, “Bu sezon kim şampiyon olursa olsun, sıkıntılı şampiyon olacaktır” sözlerini kullandı. 

SEMİH KIRMIZI ÇİZGİMİZ

“Yaşanan tuhaflıklara tepkisiz kalamayız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir. Yabancı hakeme sıcak bakıyoruz” vurgusu yapan Arat, “Beşiktaş, millî bir unsurdur. Beşiktaş olmadan Türkiye olmaz, Türkiye olmadan Beşiktaş olmaz” sözlerini kullanırken A Millî Takım kampından ümitlere gönderilen Semih Kılıçsoy için de, “Semih bizim kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir” dedi.

İKİ TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün iftar yemeğinde transfer gelişmelerine dair, “Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık. Bu iki pozisyon için temaslarımızda sona geldik” açıklaması yaptı. Siyah beyazlılar devre arası transfer döneminde; Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al Musrati’yi renklerine bağlamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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