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    • Hatayspor, Fatih Karagümrük'e gol yağdırdı! Volkan Demirel, eski takımını farklı geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatayspor, Fatih Karagümrük&#039;e gol yağdırdı! Volkan Demirel, eski takımını farklı geçti
    Süper Lig, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçen hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenerek moral bulan Hatayspor, 24. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü de devirerek üst üste ikinci maçını da kazandı.

    Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

    Geçen hafta Adana Demirspor'u 1-0 yenen Volkan Demirel'in öğrencileri, bu haftayı da 3 puanla kapatarak çıkışını sürdürdü.

    Mersin'de oynanan mücadelede Hatayspor'un gollerini Massanga (2) ve Strandberg atarken, konuk ekibin tek sayısı Lasagna'dan geldi.

    Hatayspor, Fatih Karagümrük'e gol yağdırdı! Volkan Demirel, eski takımını farklı geçti

    HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

    25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

    33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

    39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

    42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

    49. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Rivas'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında topa yükselen Strandberg, Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

    51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0

    68. dakikada Eysseric'in ortasında ceza sahasındaki Feghouli, topuk pasıyla topu Can Keleş'e çıkardı. Can Keleş'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    86. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Sol kanattan Can Keleş'in ortasına çıkan Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı. Lasagna, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

    90+5 dakikada Hatayspor durumu 3-1 yaptı. Dadashov, ceza sahası dışında Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan Sinik'in pasında sağ çaprazdan sert vuran Massanga Matondo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigHataysporFatih Karagümrük
    Haberler > Spor > Hatayspor, Fatih Karagümrük'e gol yağdırdı! Volkan Demirel, eski takımını farklı geçti
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