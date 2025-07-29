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Herkes babası gibi olmasını bekliyordu! Efsanenin oğlu, 19'unda pes etti: Yeni işi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Herkes babası gibi olmasını bekliyordu! Efsanenin oğlu, 19&#039;unda pes etti: Yeni işi belli oldu
Francesco Totti, Futbol, Roma, Kariyer, Emeklilik, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti'nin, henüz 19 yaşında yeşil sahalara veda etmesi şaşkınlık yaşattı.

İtalyan devi Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti, henüz 19 yaşındayken dikkat çeken bir karara imza attı. Son olarak İtalya Serie D ekibi Olbia'da forma giyen ve Aralık 2024'ten beri kulüpsüz olan Cristian Totti, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Herkes babası gibi olmasını bekliyordu! Efsanenin oğlu, 19'unda pes etti: Yeni işi belli oldu - 1. Resim

"SOYADININ GETİRDİĞİ BASKIYI KALDIRAMADI"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Cristian Totti, beklenen gelişimi gösteremedi ve babasının soyadının getirdiği büyük baskı nedeniyle bu kararı aldı.

Herkes babası gibi olmasını bekliyordu! Efsanenin oğlu, 19'unda pes etti: Yeni işi belli oldu - 2. Resim

"SERIE VE SERIE C'DE OYNAYABİLİRDİ"

Totti'nin Olbia'daki eski antrenörü, "Cristian, Serie B veya Serie C'de rahatlıkla kariyer yapabilecek kapasitedeydi. Totti soyadının ağırlığı, onun için bir engel haline geldi. Herkes ondan babası gibi olmasını bekledi, bu da üzerinde büyük bir baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

YENİ İŞİ

Cristian Totti, babası Francesco Totti'nin sahibi olduğu futbol akademisinde kariyerine devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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