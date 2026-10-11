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Spor

Hull City ile Everton arasında 4 gollü düello

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Hull City ile Everton arasında 4 gollü düello
Başlık ResmiHull City ile Everton arasında 4 gollü düello

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı. Everton karşısında önce öne geçen, 20 dakika içinde geriye düşen Hull City, sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 9'a çıkardı.

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İki takımın da üçer isabetli şut bulduğu ilk yarının golsüz sona erdiği mücadelenin ikinci yarısına Hull City golle başladı.

HULL İKİNCİ YARIYI GOLLE AÇTI

48. dakikada Ashley Maitland-Niles'ten topu kapan Sorba Thomas'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Joe Gelhart, yerden bir vuruşla meşin yuvalağı kaleci Jordan Pickford'un yanından ağlara gönderdi: 1-0.

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EVERTON 20 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip, 7 dakika sonra beraberliği yakaladı. Ashley Maitland-Niles'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu müsait durumdaki Kiernan Dewsbury-Hall kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Everton, 68. dakikada bu kez öne geçti. Thomas'ın Semi Ajayi'ye gönderdiği uzun pasta araya giren ve topu kapan Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanına giren Thiemo Barry, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Hull City - Everton
Başlık ResmiHull City - Everton

BELLOUMI SKORU BELİRLEDİ

74. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Elliot Stroud'un pasında Muhammed Belloumi, kaleci Pickford'un müdahalesine rağmen skora dengeyi getirdi: 2-2.

Bu sezon 3. beraberliğini elde eden ligin yeni ekibi Hull City puanını 9'a, son 5 maçta 4. beraberliğini alan Everton ise 10'a çıkardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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