Hull City ile Everton arasında 4 gollü düello
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı. Everton karşısında önce öne geçen, 20 dakika içinde geriye düşen Hull City, sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 9'a çıkardı.
İki takımın da üçer isabetli şut bulduğu ilk yarının golsüz sona erdiği mücadelenin ikinci yarısına Hull City golle başladı.
HULL İKİNCİ YARIYI GOLLE AÇTI
48. dakikada Ashley Maitland-Niles'ten topu kapan Sorba Thomas'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Joe Gelhart, yerden bir vuruşla meşin yuvalağı kaleci Jordan Pickford'un yanından ağlara gönderdi: 1-0.
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EVERTON 20 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Konuk ekip, 7 dakika sonra beraberliği yakaladı. Ashley Maitland-Niles'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu müsait durumdaki Kiernan Dewsbury-Hall kafayla filelere gönderdi: 1-1.
Everton, 68. dakikada bu kez öne geçti. Thomas'ın Semi Ajayi'ye gönderdiği uzun pasta araya giren ve topu kapan Dewsbury-Hall'un pasıyla ceza alanına giren Thiemo Barry, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
BELLOUMI SKORU BELİRLEDİ
74. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Elliot Stroud'un pasında Muhammed Belloumi, kaleci Pickford'un müdahalesine rağmen skora dengeyi getirdi: 2-2.
Bu sezon 3. beraberliğini elde eden ligin yeni ekibi Hull City puanını 9'a, son 5 maçta 4. beraberliğini alan Everton ise 10'a çıkardı.