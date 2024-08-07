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Haberler > Spor > İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri

İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri

Spor Haberleri

Türkiye futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı. Hacıosmanoğlu, Hakan'ın kendisine, "Gözümüz aydın" dediğini ve bu ifadenin oyuncuların eski yönetime bakış açısını çok iyi özetlediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri - 1. Resim

"GÖZÜMÜZ AYDIN" 

Yayıncı kuruluşa konuşan Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini tebrik etmek için aradığını ifade ederken, milli yıldızla arasında geçen ilginç konuşmayı açıkladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri - 2. Resim

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk olarak, "Gözümüz aydın" demesine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "İtalya'dan bir numara aradı. Kayıtlı olmayanı açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi "Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?" diye. 

İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri - 3. Resim

Kaptan aradığında ilk söylediği söz, "Gözümüz aydın" oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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