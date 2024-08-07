TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler! "Kaypak olmaya gerek yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Adil ve adaletli bir yönetim olacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliğin sebebi bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olmaya gerek yok." dedi.

Süper Lig'de ilk düdük 9 Ağustos Cuma günü çalacak ve yeni sezon başlayacak. Yeni sezona yeni TFF Başkanı ile girecek olan Türk futbolu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun nasıl bir yönetim anlayışı içinde olacağını merak ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; hedeflerini, hakemler üzerindeki baskıyla nasıl mücadele edeceklerini ve Türk futbolundaki güven ortamının nasıl sağlanacağına dair flaş ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Tek amacımız Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek. Bunun eğlence olduğunu göstermek. Milyonlarca genç örnek alıyor. Biz onlara güzel örnek olmak istiyoruz. Sadece futbolda değil, tüm ülkede kardeşliği güçlendirmek. Amacının dışına çıkmaya başladı spor. Biz bunu el birliğiyle, bunu tek başımıza yapamayız. Tüm kulüplere söylüyorum, futbolun patronu biz değiliz. Futbolun patronu kulüp başkanlarıdır. Futbol asıl patronu cefakar taraftarlardır. Onlar olmasa futbol olmaz.

"KAYPAK OLMAYA GEREK YOK"

Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliğin sebebi bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki o iradeye hakimiz, o irade bizde var. Onu uygulamak için zorlanmaya gerek yok. Adil ve adaletli olacaksınız, herkese eşit mesafede olacaksınız. Futbolun patronu diye bir şey yok. Bize teveccüh gösterilmiş, başkan seçilmişiz. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkarıyız. Saha dışında manipüle etmeye çalışanlar, geçmiş hayatımızda baktıklarında olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerden nelerle karşılaşacaklarını anlarlar.

HAKEMLERİN MAAŞINA DÜZENLEME

Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz... Onların hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Çocuğunun okul taksidini, ev kirasını düşünmemeli. Bir galibiyete 6 milyon lira üstünde para alıyor kulüp. O hakem arkadaş niye doyurucu bir para almasın! Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz, onlar da feragat edecek. Onların şu anda artırdık, iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Orada yanlış bayrağa düdüğe hem para hem puan gidiyor. Kafalarında maddi olarak soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maç yönetsinler. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz.

"ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKABİLİR"

Tarafsızlığımızdan zerre kadar endişe etmesinler. Futbolun asıl sahibi olan cefakar taraftarlara sesleniyorum. Biz sahada başarıların kazanılmasının teminatıyız. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Adil ve adaletli yönetim sergileyeceğiz tüm unsurlarla. Tüm kurullarla birlikte. Adil ve adaletli bir ortamda belki de Anadolu'dan bir takım sürpriz şekilde şampiyon olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Zamanında da oldu. Bizim için yeni çıkan takım ile şampiyon takım arasında hiç fark yok.