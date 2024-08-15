İcardi, hem F.Bahçe’ye hem Mourinho’ya taş attı: Büyük takımda böyle yapmazdı

Portekizli teknik adamın G.Saray ve Okan Buruk hakkında söylediği sözlere cevap veren Arjantinli golcü “Türkiye’nin en büyüğü Galatasaray’dır” dedi.

Ali Naci Küçük - Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi, yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Bizim hocamız özel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray ve Okan Buruk hakkındaki sözlerine cevap veren Arjantinli oyuncu “Jose Mourinho büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz” dedi.

Ülke için kötü oldu

“Fenerbahçe’nin elenmesi ülke futbolu için kötü oldu” diyen Mauro İcardi, “Bizim de Şampiyonlar Ligi için play-off maçımız var, bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Mourinho’nun dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı da birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi böyle şeyler rahatsız ediyor olabilir” ifadelerini kullandı.

LİDER BİRİYİM

Türkiye’yi temsil ediyorum

∂ “Her zaman liderdim. Rekabetçi ve mükemmeliyetçi bir insanım” diyen Mauro İcardi “Galatasaray’da da rekorlar kırdım. Kısa sürede Türkiye’yi temsil eden biri hâline geldim. İnsanların yüzlerini güldürebiliyor olmak benim için gurur verici” sözlerini kullandı.

Kerem gitmek istiyor

∂ Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wilfred Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn’ün takımdan ayrılma ihtimalleri üzerine çarpıcı ifadeler kullandı. Ergün, “Zaha’nın ayrılma talebi oldu. Bu süreç devam ediyor. Köhn’e teklif vardı (Spartak Moskova) değerlendirmek istemedi. Kerem de yurt dışına gitmek istiyor. Bize iyi bir teklif gelirse değerlendireceğiz” dedi.

Bizi dağıtmaya çalışıyorlar

Galatasaray’da ağustos ayı divan kurulu toplantısı RAMS Park’ta gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek kulübü içeriden karıştırmak için uğraşanların olduğunu söylerken “Her şey iyi giderken bizi dağıtmak istiyorlar. Buna hep beraber tepki koyalım, birlik olalım” dedi.