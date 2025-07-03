Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması

Galatasaray, hücum hattına sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Meksika Ligi’nin yıldızı Alexis Vega için harekete geçti.

Son üç sezonun şampiyonu, beşinci yıldızın sahibi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da ve ötesinde temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı Meksika'ya çevirdi.

6 AYDIR TAKİP EDİYOR

Meksika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Toluca'nın sol kanat oyuncusu Alexis Vega ile yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un tam 6 aydırtakip ettiği yıldız isim için resmi teklif hazırlığı yapıldığı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncunun Meksika Ligi'ndeki 15 milyon euroluk serbest kalma bedelinin yurt dışı için de geçerli olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın bu bedeli gözden çıkarabileceği iddia ediliyor.

Alexis Vega, geçtiğimiz sezon Toluca formasıyla 42 maça çıkarak 16 gol ve 15 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştı.