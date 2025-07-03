Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması

Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Icardi&#039;nin yanına Meksika&#039;dan yıldız! Cimbom&#039;dan Güney Amerika çıkarması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, hücum hattına sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Meksika Ligi’nin yıldızı Alexis Vega için harekete geçti.

Son üç sezonun şampiyonu, beşinci yıldızın sahibi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da ve ötesinde temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu kez rotayı Meksika'ya çevirdi.

Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması - 1. Resim

6 AYDIR TAKİP EDİYOR

Meksika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Toluca'nın sol kanat oyuncusu Alexis Vega ile yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un tam 6 aydırtakip ettiği yıldız isim için resmi teklif hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması - 2. Resim

27 yaşındaki oyuncunun Meksika Ligi'ndeki 15 milyon euroluk serbest kalma bedelinin yurt dışı için de geçerli olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın bu bedeli gözden çıkarabileceği iddia ediliyor.

Icardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması - 3. Resim

Alexis Vega, geçtiğimiz sezon Toluca formasıyla 42 maça çıkarak 16 gol ve 15 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Serie A'dan golcü avında! El Bilal Toure gündemde - SporGalatasaray, Serie A'dan golcü avında! El Bilal Toure gündemdeBeşiktaş'tan İtalya çıkartması! İlk temas sonuçsuz kaldı - SporBeşiktaş'tan İtalya çıkartması! İlk temas sonuçsuz kaldıAcun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City, transfer yasağı aldı - SporAcun Ilıcalı'ya kötü haber geldi!Liverpool'dan Diogo Jota için yürek burkan karar! 20 numaralı forma emekli edildi - SporLiverpool'dan Diogo Jota için yürek burkan karar! 20 numaralı forma emekli edildiGöztepe Romulo için 20 milyon euro istiyor! Feyenoord geri adım attı - SporGöztepe'nin Romulo için istediği rakam belli oldu!Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun'a geldi! - SporSamsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun'a geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...