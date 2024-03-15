Igor Tudor geri dönüyor! Resmi imzanın tarihini duyurdular

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İtalya Serie A'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Hırvat hoca Lazio ile prensip anlaşmasına vardı.

Maurizio Sarri ile yollarını ayıran Lazio, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile anlaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hırvat hoca Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı.

Serie A'da daha önce Udinese ve Hellas Verona'da çalışan Tudor'un 16-20 Mart arasında resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

IGOR TUDOR LAZIO YOLCUSU

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Tudor, 30 Haziran 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.

Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan 45 yaşındaki hoca, yardımcılarını Burak Yılmaz'a göndermişti.

Tudor'un yardımcısı Hari Vukas, Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz'ın ekibinde yer alıyor.