Ali Koç’tan görüşme talep etti mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Koç'un sözlerine ilk açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ortak bir tanıdıkları aracılığıyla kendisinden görüşme talep ettiğini söylemişti. Dursun Özbek’ten, Koç’un iddialarına ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı basın toplantısında, Galatasaray camiasını hedef almıştı. En çok dikkat çeken sözlerinden biri ise Galatasaray Başkanı Ali Koç’un, kendisinden görüşme talep ettiğini söylediği ifadelerdi.

Koç açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

‘Birkaç ay önce Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. "Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu.

‘BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURDU’

Akabinde Özbek’in kendisiyle buluşmak istediğini ilettiği söyleyen Ali Koç ‘Burası doğru, oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.’

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMA

Ali Koç’un bu sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten açıklama geldi. Sabah’ın haberine göre Özbek; olayın 5 ay önce yaşandığını ve görüşme talep etmediğini söyledi. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ortak dostumuz buluşmayı kendisi teklif etti ve Ali Koç ile yapılacak görüşmenin kendi evinde yapılmasını önerdi. Ortak dost, "Bizim evde buluşuruz, yemek yer sohbet ederiz" dedi. Ama bir daha altını çiziyorum, Ali Koç ile bir araya gelmek konusunda benim ortak dosta teklifim olmadı.