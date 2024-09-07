İlkay Gündoğan'dan büyük fedakarlık! Transferin perde arkası ortaya çıktı

İspanyol devi Barcelona'dan ayrılacak eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan'ın transferinin perde arkası ortaya çıktı. Gündoğan'ın ayrılığının asıl sebebinin mali problemler olduğu belirtildi.

Katalan ekibi Barcelona'dan ayrılarak eski takımı Manchester City'e dönen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, spor basınının gündemine oturmuştu. Gündoğan'ın transferinin perde arkası merak konusu olurken, İspanyol basını yeni bir iddia ortaya attı.

10 AYLIK ÖDEMEDEN FERAGAT ETTİ

Sport'un haberine göre İlkay Gündoğan, Katalan ekibindeki mali problemlerden dolayı eski takımına döndü. 33 yaşındaki futbolcunun temmuz ve ağustos ayı maaşını aldığı ancak geride kalan 10 aylık ödemesinden feragat ettiği öne sürüldü.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester City'e geri dönen Gündoğan hakkında bu ayrılığın ekonomik sebepten olmadığını belirtmişti.