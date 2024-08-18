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Chelsea, Manchester City'i ağırlıyor! Premier Lig'de dev mücadele

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Chelsea, Manchester City&#039;i ağırlıyor! Premier Lig&#039;de dev mücadele

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sporseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele oynanacak. Chelsea ile Manchester City, yeni sezonun açılış haftasında kozlarını paylaşıyor.

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Chelsea ile Manchester City karşılaşıyor.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ilk lig maçına çıkacak.

Son şampiyon Manchester City ise Guardiola önderliğinde şampiyonluk serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Chelsea ile Manchester City toplamda 138 kez karşı karşıya geldi. Her iki takımda 54'er kez kazanırken 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

CHELSEA - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Lavia, Caicedo, Enzo, Palmer, Jackson, Nkunku

Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Doku, Savinho, Haaland

Düzenleyen:  - Spor
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