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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Sakatlığı netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Inter&#039;den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Sakatlığı netleşti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Inter'de, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili resmi açıklama geldi.

 Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Sakatlığı netleşti - 1. Resim

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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