Fenerbahçe’den gönderilen İrfan Can Kahveci’nin dönüşü muhteşem olurken, büyük beklentilerle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu dibe vurdu. Ancak Emre Hoca umut dolu.

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Meşhur söz, “Futbolda dün yoktur”un gerçeğiyle yüzleşen iki isim, İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu. Birisi Galatasaray’ın kapısından dönüp geldi Fenerbahçe’ye, diğeri Florya’nın suyundan içtikten sonra tanıştı çubukluyla. İrfan Can Kahveci, 2020-21’de kapısından girdiği F.Bahçe’de kilit oyunculardan biri olmakta zorlanmadı. 2023-24’te 18 gol, 10 asistle kariyer rekoru kırdı.

İrfan aya Kerem yaya! Kayan yıldız küllerinden doğdu, en parlak isim soldu

Ancak Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle rotadan çıktı. Önce ilk on birdeki yerini kaybetti, sonra Samandıra’nın yolunu unuttu. Kasımpaşa’da kiralık geçirdiği sezonun dönüşünde ise ortaya karakter koydu. Baskı altında reaksiyon gösteren İrfan Can bugün Fenerbahçe’nin en formda isimlerinden biri.

İrfan aya Kerem yaya! Kayan yıldız küllerinden doğdu, en parlak isim soldu

O DA HAYAT BULACAK…

Gelelim Kerem Aktürkoğlu’na… Benfica’dan transfer edilmesine rağmen kimilerine göre o hâlâ “Galatasaraylı”!.. Benfica formasıyla Fenerbahçe’ye attığı gol sebebiyle Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin suçlusu! Geçen sezon 15 gol, 10 asistlik performansı unutuldu. Bugün 18 maçta 1 gol, 6 asistle oynayan Kerem’in formu tartışma konusu, taraftarla arası buz dolu. Ancak Emre Belözoğlu, Kerem için umutlu. Kerem’in A Millî Takım’a seçilmemesini kriz değil, ‘fırsat’ olarak gören Emre Hoca oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Kerem’in melekelerini bir anda kaybetmeyeceğini bilen Belözoğlu, onu yeniden parlatmak için elinden geleni yaparken, taraftardan da destek bekliyor.

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ÇİZGİDEN ÇIKACAK

Kerem Aktürkoğlu’nun çok fazla kanatta kalmasının performansını olumsuz etkilediğini düşünen Emre Belözoğlu, yıldız oyuncuyu golcü özelliklerinden daha fazla yararlanabilmek için daha içeride görevlendirecek.

İrfan aya Kerem yaya! Kayan yıldız küllerinden doğdu, en parlak isim soldu

YENİDEN CAN’LANDI

İrfan Can Kahveci, eleştirilere kulaklarını tıkadı, tamamen sahaya odaklandı, özel antrenmanlar yaptı, küsmedi, aksine daha fazla çalıştı, ödülü de gecikmedi. Sadece takıma değil, ilk on bire de geri döndü.

İrfan aya Kerem yaya! Kayan yıldız küllerinden doğdu, en parlak isim soldu

RAKAMLARI DÜŞTÜ

Geçen sezon 44 maçta 15 gol, 10 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu maç başına 0,57’lik skor katkısı sağlamıştı. Yıldız isim, bu sezon ise 18 maçta 1 gol, 6 asistle 0,39’a kadar geriledi.

EDERSON TECRÜBESİ…

10 puan geriden gelip kazandık

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Ederson, performansını ve puan farkını yorumladı. Totem YouTube kanalına konuşan Brezilyalı eldiven “Ligde hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüz ve taraftarlarımız uzun yıllardır şampiyonluğu bekliyor. Elbette şu anda liderle aramızda biraz puan farkı var ancak daha önce 10 puan geriden gelip şampiyonluk kazandığım sezonlar oldu. Dolayısıyla ligde daha çok şey değişebilir” dedi.

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