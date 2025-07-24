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İş Portföy kortlar için fon oluşturdu! Tenise büyük destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İş Portföy kortlar için fon oluşturdu! Tenise büyük destek
Tenis, Fon, Yatırım, Spor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de tenis sporunun  gelişimi için büyük bir adım atıldı. Tenis Federasyonu ve İş Portföy iş birliğiyle tenise destek fonu oluşturuldu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Birikimlerini Türkiye’nin ilk ve tek ‘Tenise Destek Fonu’nda değerlendiren yatırımcılar, Türk tenisçilerinin başarılarına destek vermiş olacak. Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, bu finansman modeli sayesinde yatırımcıların hem finansal gelir elde edip hem de Türk tenisinin gelişimine de doğrudan katkıda bulunacağını söyledi.

İş Portföy kortlar için fon oluşturdu! Tenise büyük destek - 1. Resim

ÇOK FAYDALI OLACAK

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan da bu fondan elde edilen komisyon gelirinin yarısının Türkiye Tenis Federasyonu’na aktarılacağını ve tenise daimî destek vereceklerini müjdeledi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda üçüncü tura yükselerek tarih yazan millî tenisçi Zeynep Dönmez ise “Tenis çok maliyetli bir spor. Antrenörünün ve fizyoterapistinin olması gerekiyor. Bunların da bir maliyeti var. Böyle bir desteğin, sporculara çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. > Murad Tamer

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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