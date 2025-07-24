Ole Gunnar Solskjaer'den iddialı sözler: Stadımızdaki final hayalimiz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş bugün sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i misafir edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş bugün sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i misafir edecek.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin hayalini kurduklarını belirterek, “Finalin kendi sahamızda oynanacak olması ekstra bir motivasyon sağlıyor. Böyle bir hayalimiz var. Oralara çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Disiplinli olmamız gerekiyor. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Hedeflediğimiz yer en yukarısı. Önümüzde iki maç var. Gerçekçi olmamız gerekiyor ama inancımız tam” dedi.

ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIM

Shakhtar Donetsk’i kaliteli ve zor bir ekip olarak nitelendiren 52 yaşındaki teknik direktör, “En iyi maçımızı oynamak zorundayız. Biz 12 kişi oynayacağız. Çok büyük taraftarımız var. Rakibimiz ise Polonya’da oynayacak. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan hakkında da konuşan Norveçli çalıştırıcı, “Oyuncu olarak Avrupa’da iyi işler yaptı. Geçen sene Eyüp’teydi. Alt ligden çıktı, iyi performans gösterdi. Yeni bir maceraya atıldı. Kendisine yarın (bugün) hoca olarak büyük zorluklar çıkaracağım” ifadelerini kullandı.

50 METRE GERİYE KOŞMAYALIM

Ole Gunnar Solskjaer yeni sezonda oynayacakları futbol hakkında ipucu verdi. Norveçli teknik adam, “Takımın top kaybedip 50 metre geri koşmasını istemiyorum. Futbolda en iyi şey rakip kaleye boş pozisyonda koşmak. Kendi kalenize doğru 50 metre geri koşmak futboldaki en kötü şey bunu istemiyorum” dedi.