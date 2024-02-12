İsmail Kartal, Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin yüzüne bakmadı Ryan Kent'i kurtarıcı yaptı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kaybedilen 2 puan sonrası Sarı Lacivertli camiada İsmail Kartal'a olan eleştiri yağmuru devam ederken, ünlü spor yazarlarının oyuncu değişiklikleri hakkında tecrübeli teknik adamı topa tutmaları dikkatlerden kaçmadı. İşte kritik 90 dakikanın yansımaları...

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller alt üst oldu. 4 golün atıldığı mücadelenin ardından İsmail Kartal eleştiri yağmuruna tutulurken, tecrübeli teknik adamın oyuncu değişiklikleri sınıfta kaldı. İşte spor yazarlarından 90 dakikanın değerlendirmeleri...

ERCAN GÜVEN / MİLLİYET

Futbolda her türlü sonuç var… Lakin, nefes nefese şampiyonluk mücadelesinde rakibinin kazanıp lider olduğu hafta Fenerbahçe’nin Kadıköy’de ligin mütevazı takımlarından Alanyaspor’a iki puan ikram etmesinin lügat karşılığı, “skandal”!..

Sahi, yeri mi dardı Fenerbahçe’nin yeni mi?.. Mazeret neydi? Saha, seyirci, hakem hepsi dört dörtlüktü, sadece takım ve teknik heyet döküldü. İşin kötüsü artık deşifre olan Fenerbahçe “çözümü” şimdi tüm rakiplerin elinde var. Çok zor bundan sonra Fenerbahçe’nin zirveye dönüşü.

Maçın başından sonuna kadar sahada futbol oynamayıp sadece hücum eden bir Fenerbahçe ve tam da Fatih Tekke’nin tarif ettiği gibi önde baskı yapıp Fenerbahçe forvetlerini savunmasından uzak tutmaya çalışan, merkezi kapatan, kanat toplarıyla rakibi geri koşturan Alanyaspor vardı.

Fenerbahçe 90 dakika boyunca savunmasında geçiş problemleri, kanatlarda sıkıntı yaşadı rakibin bu basit taktiği karşısında. Ve ne sahadaki “sönük” yıldızlar ne de kulübedeki beyinler çare üretebildi.

Yıkılışın işareti; Alanyaspor’u 12. dakikada öne geçirip devreyi önde tamamlatan golün Fenerbahçe’nin en iyi adamı Ferdi’nin üst üste iki hatasından doğmasıydı! Henüz ilk yarıda Cengiz’in ikinci sarı ile takımı on kişi bırakması işten bile değildi mesela. Tadic, destek ayağı yerdeyken Richard’ın ayağına bastığı için sarı değil kırmızı da görebilir ve beraberlik bile imkansız hale gelebilirdi. İkinci yarı başlarken kırmızı adayı Cengiz’in yerine İrfan Can’ı alan İsmail Kartal, tek dokunuşla takımı kurtardığını sandı. Sıfır katkılı Szymanski yerine Batshuayi’yi almayı düşünmedi bile. Son 20’de skor 2-2 olduğunda İsmail’in yerine alacaktı Batshuayi’yi.

Tadic’in attığı penaltı golü ardından Mert’in ortası Dzeko’yu beş maç sonra “golsüzlükten” kurtaran asistti ama bu gol Dzeko’nun kaçırdıklarının “zekatı” olur ancak.

Zaten Fenerbahçe’nin galip dakikaları çok sürmedi ve Augusto, dizili durup hamlesiz kalan Fenerbahçe stoperleri önünden Livakoviç’i ikinci kez avladı. Daha kaç stoper lazım bu takıma?

Gerisi Alanya kalesi önünde sonuçsuz emekler ve Kadıköy’de tükenip bitmese de fena halde yıpranan ümitler. Geçmiş olsun Fener!

BURCU KAPU / MİLLİYET

Rakibinden sonraki gün oynamak Fenerbahçe’ye iyi gelmiyor. Telaşlı başlayan maç, kalesinde golü de görünce gergin devam etti. Sarı-lacivertliler iç sahada bir an önce ilk golü bulmak için aceleci davranıyor, bu panik çoğunlukla top kaybı ve boşuna geri koşuyla sonuçlanıyor. Bu sebepten ilk yarıda sezonun en etkisiz oyununu izlettiler. Fred’in yokluğunda Szymanski top almak için orta saha derinine kadar gelince hem takımın ikinci forveti kalmıyor hem de ceza sahasındaki adam sayısı azalıyor. Buna bir de Cengiz’in ezber denemeleri, Tadic ve Dzeko’nun düşük vitesi de eklenince ilk yarı taraftarlarını, “Nasıl kaçtı bu gol?” diye bile ayağa kaldıramadı Fenerbahçe.

Bir oyuncu bütün takımın oyun planını, hücum çeşitliliğini, savunma geçişini etkiler mi? Etkilermiş. Fred yokluğunun ilacı Krunic transferi de olamadı. İsmail 8 numara rolünde ne yeterince üretken ne de doğru topsuz koşularla iyi bir pas opsiyonu olamıyor. Krunic’in hücum desteği de zaten kısıtlı. En ideal Fred yedeği olacak iki oyuncu ise uzaklarda, Crespo ve Lincoln.

Şampiyonluk yarışının son çeyreğinde Fenerbahçe’nin vuslata ermesi için öncelikle iki şeye ihtiyacı var. İlki İsmail Hoca’nın form tutmasına. Çift forvete döneyim derken merkezi boşaltmak yanlışı, aylarca oynatılmayan Ryan Kent’ten Clark Kent beklentisi ve artık performansa bağlı 11 tercihi gibi. Diğer ihtiyaç ise tribünlerin önce kendilerini sonra futbolcuları sakin tutması gerekiyor. Bir maçla şampiyon da olunmuyor, şampiyonluk da kaçmıyor.

Son olarak futbolda mavi kart döneminin başlaması an meselesi. Taktik faulde 10 dakika kenarda bekleme konusu. Fikrim, futbolun ruhunu öldürmek için uydurulan bir başka element. Daha iyi bir önerim var, “güya” sakatlanıp sahaya sedye isteyen, sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyen oyuncuya o mavi kartı ve 10 dakika oyuna girememe cezasını vermeli. Ne dersiniz?

EMRE MOR VE LİNCOLN'U NEDEN GÖNDERDİN O ZAMAN?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri taraftarların da sabrını taşırdı. En son 11. ayda Adana Demirspor karşılaşmasında sadece 1 dakika forma giyen Ryan Kent'in Dzeko'nun yerine oyuna girmesi Sarı Lacivertli camiayı şaşırtırken kaçan 2 puanın ardından tecrübeli teknik adamın eleştiri yağmuruna tutulması bir hayli dikkat topladı. Ayrıca Lincoln Henrique ve Emre Mor gibi yıldızların takımdan gönderilip önce gözden çıkarılan ardından kurtarıcı olarak sahaya sürülen Ryan Kent'in etkisiz kalması ise İsmail Kartal'a olan öfkeyi bir kat daha arttırdı.