İsmail Kartal Persapolis'ten ayrıldı! Yeni takımı ne olacak?

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2025 20:38 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 20:44 - Güncelleme:

İsmail Kartal, Teknik Direktör, İran, Futbol, Haber

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı. Yeni takımı ise merak konusu oldu.

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, İran ekini Persapolis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti. İSMAİL KARTAL'IN PERSAPOLİS DEFTERİ KAPANDI Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı. İlgili Haber İsmail Kartal'dan Fenerbahçe cevabı! "Gitmem doğru olmaz" Kartal, Persapolis'ten önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış, maç başına ortalama 2.40 puan gibi bir istatistik yakalamıştı. Kartal'ın hangi takıma gideceği ise merak konusu oldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş