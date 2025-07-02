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İsmail Kartal Persapolis'ten ayrıldı! Yeni takımı ne olacak?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsmail Kartal Persapolis&#039;ten ayrıldı! Yeni takımı ne olacak?
İsmail Kartal, Teknik Direktör, İran, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı. Yeni takımı ise merak konusu oldu.

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, İran ekini Persapolis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

İsmail Kartal Persapolis'ten ayrıldı! Yeni takımı ne olacak? - 1. Resim

İSMAİL KARTAL'IN PERSAPOLİS DEFTERİ KAPANDI

Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

Kartal, Persapolis'ten önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış, maç başına ortalama 2.40 puan gibi bir istatistik yakalamıştı.

Kartal'ın hangi takıma gideceği ise merak konusu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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