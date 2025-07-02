İsmail Kartal Persapolis'ten ayrıldı! Yeni takımı ne olacak?
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı. Yeni takımı ise merak konusu oldu.
Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, İran ekini Persapolis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
İSMAİL KARTAL'IN PERSAPOLİS DEFTERİ KAPANDI
Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.
Kartal, Persapolis'ten önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış, maç başına ortalama 2.40 puan gibi bir istatistik yakalamıştı.
Kartal'ın hangi takıma gideceği ise merak konusu oldu
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş