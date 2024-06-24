İspanya'nın bileği bükülmüyor! Arnavutluk turnuvaya veda etti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Hırvatistan ile İtalya'nın berabere kalmasıyla birlikte Arnavutluk turnuvaya veda etti.
EURO 2024’te heyecan Arnavutluk - İspanya karşılaşmasıyla devam etti. İspanya maçı 1-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak kaldı. İspanya'nın galibiyet golü 13. dakikada Ferran Torres'ten geldi.
MUÇİ SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Bu sonuçla birlikte İspanya zorlu grupta 3'te 3 yaptı. 1 puanda kalan Arnavutluk ise turnuvaya veda etti. Arnavutluk'ta maçı ilk 11'de başlayan Rey Manaj 59. dakikada oyundan çıktı. Ernest Muçi ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.
İSPANYA HATA YAPMADI
İspanya gruptaki 3 maçında 5 gol atarken, kalesinde gol dahi görmedi. İspanya'nın rakibi en iyi üçüncüler arasından çıkacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi