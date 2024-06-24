İspanya'nın bileği bükülmüyor! Arnavutluk turnuvaya veda etti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 23:54 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 23:58 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Hırvatistan ile İtalya'nın berabere kalmasıyla birlikte Arnavutluk turnuvaya veda etti.