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İspanyollar duyurdu: Arda Güler'in sakatlığında son durum

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İspanyollar duyurdu: Arda Güler'in sakatlığında son durum
Başlık Resmiİspanyollar duyurdu: Arda Güler'in sakatlığında son durum

Arda Güler, Real Madrid'in hafta içinde yaptığı iki antrenmanda yer almamıştı. Takımla birlikte dün idmana çıkan 21 yaşındaki milli futbolcunun, Racing Santander karşılaşması öncesi son durumu belli oldu.

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LaLiga temsilcisi Real Madrid'de hafta içinde yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanlarda yer alamayan Arda Güler'le ilgili merak edilen konuya dair İspanyol basınından haber geldi.

SANTANDER MAÇINDA OYNAYABİLECEK DURUMDA

AS'ta yer alan haberde; milli futbolcunun, "kas gerilmesi" nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi. Arda Güler'in Racing Santander sınavı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve 1 Kasım'daki müsabakada forma giyebileceği aktarıldı.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiArda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.

12 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Arda Güler, sahada kaldığı 703 dakikada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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