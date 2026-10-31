İspanyollar duyurdu: Arda Güler'in sakatlığında son durum
Arda Güler, Real Madrid'in hafta içinde yaptığı iki antrenmanda yer almamıştı. Takımla birlikte dün idmana çıkan 21 yaşındaki milli futbolcunun, Racing Santander karşılaşması öncesi son durumu belli oldu.
LaLiga temsilcisi Real Madrid'de hafta içinde yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanlarda yer alamayan Arda Güler'le ilgili merak edilen konuya dair İspanyol basınından haber geldi.
SANTANDER MAÇINDA OYNAYABİLECEK DURUMDA
AS'ta yer alan haberde; milli futbolcunun, "kas gerilmesi" nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi. Arda Güler'in Racing Santander sınavı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve 1 Kasım'daki müsabakada forma giyebileceği aktarıldı.
12 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Real Madrid formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Arda Güler, sahada kaldığı 703 dakikada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geldi.