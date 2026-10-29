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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: Mourinho'nun kararını İspanyollar duyurdu

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: Mourinho'nun kararını İspanyollar duyurdu
Başlık ResmiReal Madrid'de Arda Güler gelişmesi: Mourinho'nun kararını İspanyollar duyurdu

Real Madrid'in deplasmanda Barcelona'yı yendiği dev maçta Arda Güler, 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı. Eflatun-beyazlı ekibin hocası Jose Mourinho, ilk 11'de şans verse de ikinci yarılarda oyundan çıkardığı ilk isimlerden olan milli yıldızla ilgili El Clasico sonrası çarpıcı bir karar verdi.

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İspanya LaLgia'nın 10'uncu haftasında Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ederken; El Clasico'ya ilk 11'de başlayan ve 90'ıncı dakikada kenara gelen Arda Güler, üst düzey performansıyla adından söz ettirdi.

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 12 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Başlık ResmiArda Güler, Real Madrid'de bu sezon 12 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

ARTIK "DOKUNULMAZLAR" ARASINDA

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler, lider Barcelona'ya karşı sergilediği oyunla Jose Mourinho'nun dokunulmazları arasına girdi. Milli yıldızın da artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi "maç skor olarak rahatlamadığı sürece oyundan çıkmasının beklenmediği" belirtildi.

Real Madrid, LaLiga'da lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde 24 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.
Başlık ResmiReal Madrid, LaLiga'da lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde 24 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

"MADRID'İN EN ETKİLİ İKİNCİ HÜCUMCUSU"

23 yaşındaki yıldızın Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanan haberde, "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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