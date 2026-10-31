İstanbul Boğazı'nda efsaneler buluşması: Aykut Kocaman sürprizi

Türk futboluna damga vuran 4 eski futbolcu, İstanbul Boğazı'nda bir restoranda bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürürken, sürpriz buluşmada Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'ın da yer alması dikkat çekti.

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Sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman, RAMS Park'taki Galatasaray derbisi sonrası İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörleri adayları arasında anılıyor.

EFSANELER AYNI MASADA

Kocaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin bir diğer unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş efsaneleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin, İstanbul Boğazı'nda bir restoranda buluştu.

Rıdvan Dİlmen - Metin Tekin - Aykut Kocaman - Gökhan Keskin

Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında önemli başarılara imza atan 4 eski oyuncunun, bu defa yeşil sahaların dışında aynı masayı paylaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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