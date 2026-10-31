Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

İstanbul Boğazı'nda efsaneler buluşması: Aykut Kocaman sürprizi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul Boğazı'nda efsaneler buluşması: Aykut Kocaman sürprizi
Başlık Resmiİstanbul Boğazı'nda efsaneler buluşması: Aykut Kocaman sürprizi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türk futboluna damga vuran 4 eski futbolcu, İstanbul Boğazı'nda bir restoranda bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürürken, sürpriz buluşmada Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'ın da yer alması dikkat çekti.

Kaydet
|

Sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman, RAMS Park'taki Galatasaray derbisi sonrası İsmail Kartal ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörleri adayları arasında anılıyor.

EFSANELER AYNI MASADA

Kocaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin bir diğer unutulmaz ismi Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş efsaneleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin, İstanbul Boğazı'nda bir restoranda buluştu.

Rıdvan Dİlmen - Metin Tekin - Aykut Kocaman - Gökhan Keskin
Başlık ResmiRıdvan Dİlmen - Metin Tekin - Aykut Kocaman - Gökhan Keskin

Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında önemli başarılara imza atan 4 eski oyuncunun, bu defa yeşil sahaların dışında aynı masayı paylaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'den kritik toplantı sonrası açıklama: Dirk Kuyt için yeni karar
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.