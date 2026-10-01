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Spor

İstanbul kulübünün başkanını yakan 5 TL'lik bahis kuponu: Gerçekten şaka gibi!

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İstanbul kulübünün başkanını yakan 5 TL'lik bahis kuponu: Gerçekten şaka gibi!
Başlık Resmiİstanbul kulübünün başkanını yakan 5 TLlik bahis kuponu: Gerçekten şaka gibi! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Sarıyer Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, 2021 yılında oynadığı 5 TL'lik kuponu paylaştı. Yaldız, "İtibar suikastı" mesajıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı.

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TFF, son 5 yılda Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yöneticilik yaptıkları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen kişileri tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu isimlerden biri de Sarıyer Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız oldu. Yaldız, gece saatlerinde sosyal medya hesabından söz konusu kuponla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız
Başlık ResmiSarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız

"KABUL EDİLEMEZ"

Sarıyer Başkanı, 2021 yılında 5 TL'lik kupon oynadığını dile getirirken, söz konusu kuponu ve maçı da paylaştı. İsveç-Ukrayna maçına oynadığı kuponun bugün gündeme getirilmesinin "itibar suikastı" olduğunu vurgulayan Ahmet Emre Yaldız, "Gerçekten şaka gibi bu, kabul edilemez" mesajıyla tepkisini gösterdi.

Sarıyer Başkanı, X hesabından şu ifadeleri kullandı:
"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

SMS Grup Sarıyer, TFF 1'inci Lig'de mücadele ediyor.
Başlık ResmiSMS Grup Sarıyer, TFF 1'inci Lig'de mücadele ediyor.

Söz konusu kupon, Sarıyer Futbol Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir.

Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adelet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir.

5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi oluşturulması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur.

Takdir Türk futbol kamuoyunun..."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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