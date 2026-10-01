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Spor

TFF çatırdıyor: Yönetimde art arda 4 istifa birden

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TFF çatırdıyor: Yönetimde art arda 4 istifa birden
Başlık ResmiTFF çatırdıyor: Yönetimde art arda 4 istifa birden

Türk futbolunda sarsıntı bu defa yönetici katına ulaştı. Bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından 4 yönetici istifa kararı aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında kendi yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Geçmişte Galatasaray'da da yöneticilik yapan Aküzüm, yaşanan gelişmenin ardından TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti.

Ural Aküzüm
Başlık ResmiUral Aküzüm

İSTİFALAR PEŞ PEŞE

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda yedek üyelerden Adem Doğrul, Seyman Gençtürk ve Kazım Şengöçgel de akşam saatlerinde istifa ettiklerini bildirdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Kim nerede pislik yaptıysa ortaya çıkarmak için kellemi ortaya koyarım.
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu: Kim nerede pislik yaptıysa ortaya çıkarmak için kellemi ortaya koyarım.

448 KİŞİLİK DEV SORUŞTURMA

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de son 5 yıl içinde yöneticilik yapan ve görevde bulundukları dönemde bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'lık olan 448 kişi arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban ile Galatasaray yöneticileri Emir Aral ve Maruf Güneş de bulunuyor. Sırada 2'inci Lig ve 3'üncü Lig kulüpleri yöneticilerinin olduğu belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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