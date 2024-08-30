İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 30 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki temsil eden Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İstanbul temsilcisi; Kopengah, Heidenheim, Rapid, Cercle Brugge, Petrocub, Celje ile eşleşti.