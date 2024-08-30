İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri
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Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki temsil eden Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İstanbul temsilcisi; Kopengah, Heidenheim, Rapid, Cercle Brugge, Petrocub, Celje ile eşleşti.
UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da yapıldı. Kura çekimine katılan tek Türk takımı Başakşehir'in rakipleri belirlendi.
Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple eşleşti.
İstanbul temsilcisi; Kopengah, Heidenheim, Rapid, Cercle Brugge, Petrocub, Celje ile eşleşti.
TURNUVA FORMATI
Turnuvada ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.