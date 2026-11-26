Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Zorlu Batum yolculuğuna ilişkin yaşadıkları korkuyu anlatan İtalyan çalıştırıcı, "Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi" dedi. Kadro tercihine ilişkin soruyu cevaplayan Italiano, oyuncularının bu şansı hak ettiğini belirtirken galibiyet için takıma güvendiğini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, müsabaka öncesi konuştu.

"ŞANSLIYIZ, BAŞIMIZA KÖTÜ BİR ŞEY GELMEDİ"

Batum uçak yolculuğunun korku dolu geçtiğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Maalesef herkesin bildiği gibi zorlu bir yolculuk geçirdik, hepimiz korktuk. Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil ama elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir. İnancım tam, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BU ŞANSI HAK EDİYOR"

Doğan Alemdar'a 11'de şans vermesine ilişkin konuşan Vincenzo Italiano, "Doğan hakkında konuşayım, bugün Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak. Mükemmel bir insan. Antrenmanlarda iyi performans gösteriyor. Bu şansı hak ediyor. İyi performansla geri ödeyeceğini düşünüyorum. Taylan da az süre alan oyunculardan biri. Taylan'a da süre vermek istiyorum. Orkun da aramıza döndü. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Puan, puanlar almak istiyoruz çünkü kesinleşmiş bir şey yok." dedi.

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