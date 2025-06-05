İtalya'dan flaş iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de tazminat krizi nedeniyle ayrılığı netleşmeyen Jose Mourinho için İtalya’dan flaş bir iddia geldi. Serie A devi Inter'in, 25 kupalı Portekizli hocayla temasa geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismi bir kez daha eski takımı Inter ile anılmaya başlandı. La Repubblica gazetesinin iddiasına göre, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter, teknik direktör arayışında rotasını yeniden "Special One"a çevirdi.

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Portekiz Milli Takımı ve NEOM'un ardından bu kez Inter'in radarına giren Mourinho için Milano kulübünün temasa geçtiği ifade edildi.

Inter'in, kazanan bir teknik adam profiline yöneldiği ve Mourinho'nun geçmiş başarılarıyla yeniden masadaki güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi. Öte yandan kulübün, Cesc Fabregas, Patrick Vieira ve Cristian Chivu gibi isimleri de gündemine aldığı aktarıldı.