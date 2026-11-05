Jasikevicius: "Son 24 saatte iki Avrupa galibiyeti aldık"

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de Başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

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Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GELİŞMEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda herkese süre vermeye çalıştık. Galibiyet dolayısıyla çok mutluyum. Gelişmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"POWELL, BURADAKİ SİSTEME YABANCI DEĞİL"

Sarı-lacivertli ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Dwight Powell'ın performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sarunas Jasikevicius, "Powell, buradaki sisteme yabancı değil. NBA'den daha farklı şeyler yapmasını beklemiyoruz. NBA'deki yüksek temposunu, sertliğini ve enerjisini burada da sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ona karşı biraz sabırlı olup takıma entegre etmeliyiz. Bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"24 SAAT İÇİNDE İKİ AVRUPA GALİBİYETİ ALDIK"

Liverpool galibiyetiyle birlikte son 24 saate ikinci Avrupa zaferi yaşadıklarını kaydeden Jasikevicius, "Fenerbahçe için harika bir son 24 saat. 24 saat içinde iki Avrupa galibiyeti. Umarım futbolda böyle devam ederiz. Umarım sezon boyunca bu tarz maçları Kadıköy'de daha çok izleyebiliriz." dedi.

Fenerbahçe Tarfin - Baskonia

Kosner Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic ise Fenerbahçe'nin karşılaşmada çok iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Galibiyet dolayısıyla sarı-lacivertli takımı kutlayan Perasovic, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizden çok daha iyilerdi. Özellikle ilk yarıda maçı koparmayı başardılar. İkinci yarıda mücadele ettik ama mevcut kadromuzla elimizden gelen bu." şeklinde görüş belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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