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Jonathan David Lille'e veda etti! Süper Lig devleri peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jonathan David Lille&#039;e veda etti! Süper Lig devleri peşinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lille'in yıldız golcüsü Jonathan David, sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağını duyurdu. Kanadalı futbolcu için Napoli, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia ediliyor.

Lille formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Jonathan David, sezon sonunda Fransız ekibine veda edeceğini açıkladı. 

Jonathan David Lille'e veda etti! Süper Lig devleri peşinde - 1. Resim

DEV KULÜPLERİN GÜNDEMİNDE

Yıldız golcü ile, İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra Türkiye'nin dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği öne sürülüyor.

2020 yılında Lille'e transfer olan Jonathan David, Fransız ekibinde çıktığı 231 maçta 109 gol atarken, 30 da asist yaptı. Jonathan David'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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