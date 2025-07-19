Jose Mourinho dertli görünüyor! Seçim işi soru işareti...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portimonense maçı sonrası Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, ‘’Bir gün mutlaka Portekiz’e döneceğim. Henüz olmadı ama bir gün olacak. Portekiz’e bir inziva için veya kariyerimin son yıllarını geçirmek üzere dönmek istemiyorum; kariyerimin, sağlığımın, fiziksel ve zihinsel gücümün zirvesindeyken gelmek istiyorum ve kesinlikle geri döneceğim. Kulüp veya millî takım...’’ ifadelerini kullandı.

TRANSFER YAVAŞ GİDİYOR

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu duruma da değinen Mourinho, “Eylül ayında başkanlık seçimleri var ve bu durum kulüp üzerinde zorluklar, şüpheler ve birçok soru işareti oluşturuyor. Transferde bile birçok kişi ayrıldı ama henüz transferlerin pek çoğu takıma katılmadı. Ağustos ayının ilk haftasında Şampiyonlar Ligi maçımız var. Çalışıyoruz, çok çalışıyoruz”dedi.

Yönetimle sık sık toplantı yapan Portekizli teknik adam transferde acele edilmesini istedi.