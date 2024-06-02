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Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Uçaktan fotoğraf paylaştı

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Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul&#039;a geliyor! Uçaktan fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe, Jose Mourinho, İstanbul, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a gelmek üzere uçağa bindi.

Fenerbahçe, son zamanların en dikkat çekici operasyonuna imza atarak Jose Mourinho'yu takımın başına geçirdi.

Bu akşam düzenlenecek olan imza töreni öncesi yola çıkan Portekizli hoca, uçaktan ilk pozunu paylaştı.

Mourinho'nun saat 14.00'da İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Öte yandan imza töreni hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, taraftarların erkenden stadyuma gelmesini istedi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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