Jose Mourinho meydan okudu: Fenerbahçe’ye savaşmak için gidiyorum 

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni çalıştırıcısı, “Fenerbahçe’de sekiz futbolcu, EURO 2024’te olacak. Hazırlık kampında yoklar. Şampiyonlar Ligi için üç tur geçmeliyiz ama savaşmaktan hoşlanırım” dedi.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho daha gelmeden iddiasını ortaya koydu. Dün gece oynanan Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin yorumcusu olan Portekizli teknik adam, “F.Bahçe’ye gidiyorum. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken üç tur var. Fenerbahçe’de sekiz futbolcu, EURO 2024’te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar” diyen Portekizli çalıştırıcı, “Zor olacak ama bilirsiniz meydan okumaları severim. Zorlu işlerin üstesinden gelmek her zaman hoşuma gitmiştir. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” ifadelerini kullandı.

BUGÜN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe önce KAP’a gönderdiği yazıda, “Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verdi ve camia sevince boğuldu. Sonrasında Mourinho, “Yarın (bugün) İstanbul’a gideceğim” açıklaması yaparken sarı lacivertli kulübün resmî hesabından yaptığı paylaşım ise taraftarların coşkusunu tavana çıkardı. Kulüpten, “Yarın 17.00 sonrası bir plan yapmayın” açıklaması yayınlandı. Bugün 14.30’da Ali Koç’la birlikte İstanbul’a gelecek olan Mourinho’ya 19.07’de statta imza töreni düzenlenecek.

HAYDİ YOLCULUĞA BAŞLAYALIM

Dün gece Şampiyonlar Ligi finalini Ali Koç’la birlikte izleyen Jose Mourinho bir video yayınlarken, “Haydi Fenerbahçe taraftarları yarın Kadıköy’de buluşalım, yeni bir yolculuğa başlayayım” ifadelerini kullandı.

MOU’NUN EFSANE SÖZLERİ…

- İnsanlar futbol hakkında pek bir şey bilmez. Bildiklerini zannederler ama hiçbir şey bilmezler.

- Futbol savaşa benzer! Düşmanınızın nasıl savunma yapacağını, nasıl hücum edeceğini çok iyi bilmelisiniz.

- Çok özel kulüplerin çok özel teknik direktörlere ihtiyacı vardır.

- Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değilim. Harry Potter’ın sihirli güçleri var ama gerçekte böyle bir şey yok. Sihir filmlerde olur, futbol ise hayatın ta kendisidir!

- Bana atılan taşlardan büyük bir anıt inşa edebilirim!

- Sıkıcı takım; evinde oynayıp gol atamayan takımdır.

- Benim lügatimde korku diye bir kelime yoktur!

- Hükmetmek, yenilgisiz bitirmek, puan ya da gol rekorları kırmak, üst üste galibiyetler almak istemiyorum. Ben sadece şampiyonluk istiyorum.

- Oyuncular size kupa kazandırmaz, takımlar kupa kazandırır, kadrolar kupa kazandırır.

- Ben Jose Mourinho’yum. Ben değişmem. Bütün kalitem ve kusurlarımla geliyorum.

- Futbol duygular ve zekâ ile ilgili bir oyun. Herkes zeki olabilir, önemli olan karşındaki aptal olduğunu düşünmemek.

- Bana kibirli demeyin. Ben Şampiyonlar Ligi şampiyonuyum ve çok özel biriyim.

- Beni sevmek zorunda değilsiniz. Benden hoşlanmak zorunda değilsiniz. Fakat, bana saygı duyacaksınız!

MOU'DAN GÜLDÜREN CEVAP

Mourinho’ya dünkü Devler Ligi finali öncesinde yapılan röportajda, “Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?” sorusu soruldu. Portekizli çalıştırıcı, “Fenerbahçe Başkanı” cevabı verdi. Bu görüntüler sosyal medyada F.Bahçe taraftarlarınca büyük beğeni ve yorum topladı.

ACUN'LA FİRAR ETTİ

Fenerbahçe için Jose Mourinho ile ilk teması Aziz Yıldırım kurmuştu. Yaklaşık üç hafta önce Portekizli ile görüşen Yıldırım, Mourinho’yla prensip anlaşmasına vardığını ve cumartesi (dün) işi resmiyete dökmek için İngiltere’ye gideceğini açıklamıştı. Bu sırada Ali Koç ve ekibi devreye girdi. Koç’un yeni kurmaylarından Acun Ilıcalı, Mourinho’yu ikna eden isim oldu. Mevcut yönetimle anlaşan Mourinho, Yıldırım’la görüşmeyi de iptal etti.

AZİZ YILDIRIM: ÇOK PARAM VAR

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho hamlesinin doğru olduğunu söyledi. “Ben söyledim, gittiler aldılar” sözlerini kullanan Yıldırım seçim hazırlıklarını sürdürürken, “Allaha şükür para sıkıntımız yok. Çok kazanıyoruz. Parayı harcayacak yer arıyorum” dedi.