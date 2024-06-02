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Fenerbahçeli taraftarlardan tarihi hazırlık! Jose Mourinho'ya çılgın tören

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Fenerbahçeli taraftarlardan tarihi hazırlık! Jose Mourinho&#039;ya çılgın tören
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya yarın kavuşuyor. Ülker Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi.

Dünyaca ünlü hoca yarın saat 14.30'da İstanbul'da olacak.

Londra'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Ali Koç ile buluşan Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarını yarınki törene davet etmişti.

Kulüpten yapılan paylaşımda "Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı. Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Mourinho ile yaptığı paylaşımlar sonrası taraftarların erken saatlerde stadyuma giderek hazırlıklara başlayacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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