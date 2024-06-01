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Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar

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Mourinho&#039;nun Fenerbahçe&#039;deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'nun teknik ekibi şekilleniyor. Portekizli hoca birlikte çalıştığı isimleri İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaşarak dünya basınında büyük ses getirmişti.

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mourinho'nun teknik ekibi de şekillenmeye başladı.

Telegraph'ın haberine göre; Jose Mourinho, Manchester United ve Tottenham'daki yardımcı antrenörü Ricardo Formosinho ile Fenerbahçe'de yeniden bir araya gelecek.

Jose Mourinho, Ricardo Formosinho ile son olarak 2020 yılında Tottenham'da beraber çalışmıştı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar - 1. Resim

Habere göre Mourinho'nun diğer yardımcıları şöyle:

Fitness antrenörü: Carlos Lalin

Fitness antrenörü: Stefano Rapetti

Analiz şefi: Giovanni Cerra

Düzenleyen:  - Spor
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