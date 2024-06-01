Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar

Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'nun teknik ekibi şekilleniyor. Portekizli hoca birlikte çalıştığı isimleri İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaşarak dünya basınında büyük ses getirmişti.

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mourinho'nun teknik ekibi de şekillenmeye başladı.

Telegraph'ın haberine göre; Jose Mourinho, Manchester United ve Tottenham'daki yardımcı antrenörü Ricardo Formosinho ile Fenerbahçe'de yeniden bir araya gelecek.

Jose Mourinho, Ricardo Formosinho ile son olarak 2020 yılında Tottenham'da beraber çalışmıştı.

Habere göre Mourinho'nun diğer yardımcıları şöyle:

Fitness antrenörü: Carlos Lalin

Fitness antrenörü: Stefano Rapetti

Analiz şefi: Giovanni Cerra