Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ancak henüz resmi olarak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Zor olacak ama bilirsin meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı.

GİTMEK İSTİYORUM

Sky Sports'a konuşan Mourinho, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAVAŞACAĞIM

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu hakkında konuşan Mourinho, "Şampiyonlar Ligi zor... Fenerbahçe'nin 3 eleme oynaması gerekiyor. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitti, sezon öncesi kampta olmayacaklar. İlk eleme öncesinde olmayacaklar o yüzden biraz zor. Ama anlaşırsam... Biliyorsunuz rekabetleri severim. Anlaşırsak, Şampiyonlar Ligi'nde olmak için çok çalışırım." ifadelerini kullandı.