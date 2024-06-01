Efsane futbolcu Kaka, Mourinho'yu anlattı! 'Ona Fenerbahçe'de başarılar diliyorum'

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı. Mourinho'nun Real Madrid'den eski öğrencisi Kaka Leite, Portekizli hocaya Fenerbahçe'de başarı diledi.

Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hoca hakkında konuştu. Kaka, Mourinho'ya Fenerbahçe'de başarı diledi.

İNANILMAZ BİR TEKNİK DİREKTÖR

Kaka, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.

FENERBAHÇE'DE ŞANS DİLİYORUM

Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.