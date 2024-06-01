Dev anlaşma tamamlandı! Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile tarihi pozu verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Londra'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi. Portekizli hoca yarın İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu yarın akşam İstanbul'a getiriyor.

X hesabından paylaşım yapan Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın yarın geleceğinin sinyalini verdi.

Yapılan paylaşımda "Yarın akşama plan yapmayın" ifadeleri kullanıldı.

Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü hoca, Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Portekizli hoca, Ali Koç, Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Jose Mourinho'yu X hesabından paylaşan Fenerbahçe, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı. Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz" ifadelerine yer verdi.