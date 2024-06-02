Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, bugün İstanbul'da olacak. Portekizli hoca için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Sarı-lacivertli ekipten tarihi tören öncesi paylaşım geldi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

İMZA TÖRENİ BU AKŞAM 19.00'DA

Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.