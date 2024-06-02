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Michy Batshuayi imzalıyor! Belçikalı golcü, Süper Lig'de oynamaya devam edecek

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Michy Batshuayi imzalıyor! Belçikalı golcü, Süper Lig&#039;de oynamaya devam edecek
Fenerbahçe, Michy Batshuayi, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yola devam kararı aldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirmişti.

Portekizli hocanın talepleri doğrultusunda transfer planlaması yapacak olan Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi ile yeni sözleşmeye imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

Süper Lig'den talipleri olduğu iddia edilen Belçikalı yıldızın 1 yıl daha takımda kalacağı öğrenildi.

Michy Batshuayi imzalıyor! Belçikalı golcü, Süper Lig'de oynamaya devam edecek - 1. Resim

27 GOLE ETKİ YAPTI

Bu sezon Fenerbahçe ile 43 resmi maça çıkan Batshuayi, 24 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Edin Dzeko'dan formayı alan Batshuayi, son haftalarda ilk 11'in değişilmez ismi olmuştu.

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden dolayı Batshuayi'nin ayrılmaktan vazgeçtiği konuşuluyor.

Düzenleyen:  - Spor
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