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Canlı yayında sürpriz anlar! Mourinho, Real Madrid'li yıldızı Fenerbahçe'ye çağırdı

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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'li Jude Bellingham'a söylediği sözlerle gündem oldu.

Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finaline damga vurdu.

Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olduğu gecenin ardından saha içinde yorum yapan Portekizli hoca, Fenerbahçe'yi dilinden düşürmedi.

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla yaşadığı diyaloğu şu şekilde anlattı:

"Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi."

Yıldız oyuncuya espri yapan Jose Mourinho, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" ifadelerini kullandı.

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