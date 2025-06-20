Jose Mourinho, Slovak stoperin alınmasında ısrarcı! "Skriniar'ı istiyorum"

Şampiyonluk hasretini bitirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer pazarını altüst ederken, teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetimden istediği ilk isim Milan Skriniar.

Mourinho’nun devre arasında takıma katılan ve savunmanın lideri olan Slovak stoperin için alınması ısrarı sebebiyle sarı lacivertliler Skriniar ile masadan kalkamıyor. PSG ile bonservis konusunda el sıkışan Fenerbahçe, senelik 12 milyon avro kazanan Slovak savunmacıyı 7 milyon avroya ikna etmeye çalışıyor.

RAKİPLER ZORLUYOR

Ancak talibi çok olan Milan Skriniar önündeki en iyi seçeneği değerlendirmek istediği için Fenerbahçe’ye henüz bir cevap vermiş değil. İnter, Napoli ve Galatasaray’ın da ilgilendiği tecrübeli oyuncu İnter’i reddetti. Galatasaray’ın Gardi vasıtasıyla iletişime geçtiği Skriniar’a, PSG’den aldığı 12 milyon avroyu veren yok. En iyi rakamı Fenerbahçe sunsa da oyuncu kesin kararını tüm tekliflerini gördükten sonra vermek istiyor. Fenerbahçe’yi en çok Galatasaray’ın zorlaması bekleniyor.

ALTERNATİFİ BREZİLYALI

Stoper önceliği Milan Skriniar olan Fenerbahçe, Slovak yıldızda sorun çıkması hâlinde Brezilyalı Tuta’yla masaya oturacak. Adı devre arasında da gündeme gelen 25 yaşındaki sambacı için Eintracht Franfurkt’la temasa geçildi. 10 milyon avro bonservisi gözden çıkaran sarı lacivertliler, oyuncuya da 4 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.