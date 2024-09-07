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Jose Mourinho'dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho&#039;dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, mevcut kadroyla ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor. Jose Mourinho'nun ideal 11'de sık sık yer vermediği yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulübün, milli oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho tarafından yedek kadroda yer alan İrfan Can Kahveci, son oynanan Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra önemli bir performans sergileyerek galibiyete katkı sağlamıştı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileme kararı aldı. Kulübün, milli futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatılacağı bildirildi.

Jose Mourinho'dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA MİLLİ MAÇ ARASINDA GELECEK

Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Kahveci ile ilgili resmi açıklamayı milli maç arasından sonra yapması bekleniyor. Kahveci'nin performansından memnun olan teknik ekip, yeni sözleşmeyle oyuncunun takımda kalmasını garanti altına almayı planlıyor.

Jose Mourinho'dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek - 2. Resim

İSMAİL YÜKSEK'E ATLETİCO MADRİD KANCASI

Fenerbahçe’de bir diğer gündem maddesi ise İsmail Yüksek oldu. İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, yıldız futbolcuya talip oldu. İsmail Yüksek’i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Ancak Fenerbahçe’nin bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Jose Mourinho'dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek - 3. Resim

OMAR FAYED BELÇİKA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise savunma hattında yaşandı. Mısırlı stoper Omar Fayed, Belçika ekibi Beerschot’a kiralandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho'dan yeşil ışık! Milli oyuncunun sözleşmesi yenilenecek - 4. Resim

OSAYİ-SAMUEL'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe taraftarlarını üzen bir diğer haber ise Bright Osayi-Samuel’den geldi. Sağ bek oyuncusunun sakatlığının tahmin edilenden daha ciddi olduğu ve Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Osayi-Samuel’in durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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