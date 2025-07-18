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Böylesi hiç görülmedi! 258 odaya sahte rezervasyon yaptı: Sebebi ise ilginç

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Böylesi hiç görülmedi! 258 odaya sahte rezervasyon yaptı: Sebebi ise ilginç
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da bir otelin 258 odası için sahte rezervasyon yaptığı iddia edilen kişinin, "işleyişi aldatma yoluyla engelleme" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Japan Today sitesinin haberine göre, 28 yaşındaki Japon vatandaşı Junki Sanuki, 16-19 Aralık 2024 tarihlerinde farklı e-posta adresleri ve sahte isimler kullanarak başkent Tokyo'daki bir otelin 258 odasını rezerve etti.

580'DEN FAZLA ODAYI REZERVE ETTİRMİŞ

Öte yandan yetkililer, işleyişi aldatma yoluyla engelleme suçlamasıyla gözaltına alınan Sanuki'nin cep telefonu ve diğer cihazlarından da toplam 580'den fazla odaya sahte rezervasyon yapıldığını belirledi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Söz konusu 580'den fazla sahte rezervasyonun toplam maliyetinin, 17 milyon yenin (yaklaşık 114 bin dolar) (yaklaşık 4,5 milyon TL) üzerinde olduğunu aktaran yetkililer, Sanuki'nin, Kasım 2024'te konakladığı sırada otel yönetimiyle sorun yaşadığını ileri sürdü.

Sanuki ise suçlamaları reddederek "Otelle daha önce hiçbir sorun yaşamadım, bu yüzden neden gözaltına alındığımı anlayamıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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